Diok kauft im Doppelpack in NRW

Die Diok Realestate AG startet mit zwei Akquisitionen ins Jahr: Der Bestandshalter hat die beiden voll vermietete Bürogebäude „Engineering Park Aachen“ (EPA) sowie den Sitz von Traveltainment in Würselen im Rahmen von Off-Market-Transaktionen erworben.

.

KCI verkauft Engineering Park Aachen

In Aachen wechselt der Engineering Park Aachen (EPA) im Uersfeld 24 seinen Eigentümer. Diok hat die Büroimmobilie, die über 10.833 m² vermietbare Fläche sowie rund 200 Stellplätze verfügt, aus dem Bestand der KIC GmbH erworben, die diese in 2014 erworben hatte [wir berichteten]. Ankermieter ist ein Tochterunternehmen des Energieversorgers Steag. Das in 1952 bis 1985 errichtete und in den Jahren 2007-2013 erweiterte und umfassend modernisierte Gebäude liegt in der Nachbarschaft zum Campus Melaten der Technischen Hochschule RWTH Aachen und zeichnet sich neben der hervorragenden Lage durch seine überdurchschnittliche Gebäudeausstattung aus. Die aktuelle Jahresnettomiete beträgt knapp über 1,1 Million Euro und bietet weiteres Steigerungspotential.



Zukauf am Dreiländereck

Der zweite Neuzugang liegt in Würselen, unmittelbar am Dreiländereck / Aachener Kreuz (Autobahnen A4 und A44). Es verfügt über 6.212 m² vermietbare Fläche sowie knapp 100 Stellplätze. Das Objekt in der Carlo-Schmid-Straße 12 ist vollständig an Traveltainment, ein Tochterunternehmen der Amadeus IT Group SA, vermietet. Die aktuelle Jahresnettomiete beträgt gut 416.000 Euro.



Zusammen mit dem bereits im Dezember 2018 erfolgten Ankauf in Neu-Ulm [wir berichteten] summieren sich die Verkehrswerte der drei jüngsten Akquisitionen auf 50,2 Millionen Euro; ihre Rendite liegt bei knapp 6%. Die durchschnittliche gewichtete Restlaufzeit der Mietverträge (WALT) in diesen drei Objekten beläuft sich auf insgesamt 7 Jahre, während die durchschnittliche Miete lediglich 8,43 Euro pro Monat und Quadratmeter beträgt.



Das Gesamtportfolio wächst durch die jüngsten Transaktionen auf eine Größe von ca. 70.000 m² vermietbarer Fläche. Bei einer Jahresnettokaltmiete von insgesamt ca. 6,8 Millionen Euro und einem Verkehrswert des gesamten Portfolios von rund 114 Millionen Euro ergibt sich eine Rendite von rund sechs Prozent vor Leverage. Der durchschnittliche WALT des Portfolios beläuft sich auf rund 5,4 Jahre und die durchschnittliche Miete auf lediglich 8,04 Euro pro Monat und Quadratmeter.