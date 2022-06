Diok beschafft sich Kapital durch Beteiligungsverkauf

Ein Konsortium unter der Führung von Alvarium Investments wird neuer Hauptaktionär der Diok Real Estate AG. Der Büroinvestor verkaufte 49,9% des bestehenden Aktienkapitals. Mit dem Kapital wird ein erheblicher Teil der nachrangigen Verbindlichkeiten von Diok zurückgezahlt, um den Verschuldungsgrad des Unternehmens zu reduzieren. Ziel ist es, den Verschuldungsgrad mittelfristig deutlich zu senken und das Rating des Unternehmens langfristig zu verbessern. Darüber hinaus wird Diok seinen Expansionskurs beschleunigt fortsetzen.

.

„Diese Transaktion wird die Wachstumsstrategie von Diok vorantreiben und es dem Unternehmen ermöglichen, zusätzliche Marktchancen zu nutzen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Herrn Elkington und Herrn Dr. Nöcker, während wir in die nächste Phase unserer Entwicklung eintreten“, so Markus Drews, Mitglied des Vorstands von Diok.



Zudem wurde Dr. Ralf Nöcker, Inhaber von 64 Investments, in den Vorstand von Diok berufen. Als Immobilieninvestmentexperte mit einem Track Record von mehr als 30 Transaktionen im Gesamtvolumen von mehr als 5,5 Milliarden Euro wird Herr Dr. Nöcker das bestehende Management verstärken.



Markus Drews und Daniel Grosch haben ihre Vorstandsverträge vorzeitig um weitere drei Jahre verlängert und werden ihre erfolgreiche Arbeit fortsetzen, um die Kontinuität der Unternehmensstrategie und die Umsetzung der Wachstumsziele im wirtschaftlichen Umfeld nach der Covid-Pandemie sicherzustellen.



„Der Markt für deutsche Wissenschaftsparks ist zurzeit stark fragmentiert, und angesichts des zunehmenden Interesses von Investoren an diesem Sektor sehen wir eine überzeugende Gelegenheit, ein skalierbares Gewerbeimmobilienportfolio von institutioneller Qualität aufzubauen. Diese Partnerschaft fügt sich in die umfassendere Strategie von Alvarium ein, Kapital für von uns identifizierte themenorientierte Investitionsstrategien bereitzustellen, die von leistungsstarken Teams umgesetzt werden. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Diok, zumal das Unternehmen sein zukünftiges Wachstum in diesem dynamischen Sektor weiter beschleunigt“, kommentiert Jonathan Elkington von Alvarium.