DIM übernimmt Property Management für Stadt-Galerie in Wiesloch

Die DIM Deutsche Immobilien Management hat den Auftrag für das kaufmännische und technische Property Management des Einkaufszentrums „Stadt-Galerie“ in Wiesloch bei Heidelberg erhalten. Die Übernahme des Property Managements erfolgte am 1. August 2017. Auftraggeber ist die Patrizia GewerbeInvest KVG mbH, die für das AIF-Sondervermögen „Patrizia Handels-Invest Europa I“ handelt.

.

Die Betreuung des Einkaufszentrums in Wiesloch übernehmen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Stuttgarter Standortes der DIM. Die 2012 erbaute „Stadt-Galerie“ befindet sich in zentraler Lage der rund 26.000 Einwohner zählenden Stadt in Baden-Württemberg. Ankermieter des Einkaufszentrums ist der Lebensmitteleinzelhändler Rewe, weitere Mieter sind Takko, Deichmann, dm Drogeriemarkt und eine Apotheke.