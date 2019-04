DIM managt Hamburg Trust-Immobilien

Im Auftrag des Investment- und Asset Managers Hamburg Trust übernimmt die DIM das Property Management für eine Wohnimmobilie im Frankfurter Europaviertel sowie das Property Management für Gewerbeimmobilien in Hannover und Flensburg mit einer Mietfläche von insgesamt rund 31.500 m². „Der Auftrag von Hamburg Trust trägt zur weiteren Diversifizierung unseres Portfolios bei. Die Ausrichtung unserer Mandate auf das gesamte Bundesgebiet sowie die Verteilung auf Wohn- und Gewerbeimmobilien sind für uns die Grundlage für eine unabhängige und weiterhin wachstumsorientierte Position im Markt“, kommentiert Klaus Krägel, Sprecher des Vorstands der DIM Deutsche Immobilien Management.

