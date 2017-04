Diligencia und Henley Business School mieten in der Münchner Altstadt

Das Maklerhaus Aigner Immobilien konnte fast 500 m² in der Münchner Altstadt vermitteln.

.

Internationale Business School mietet in der Maximilianstraße

In einer von Münchens schönsten Prachtstraßen hat eine internationale Business School einen neuen Standort gefunden: In der Maximilianstraße 38/40 wird das Unternehmen nach Frankfurt am Main die zweite Niederlassung in Deutschland errichten. Der deutsche Ableger einer bekannten britischen Business-Schule hat dort langfristig 318 m² angemietet, um das Deutschland-Geschäft weiter auszubauen. Die Eröffnung der Münchner Dependance ist für Mai 2017 geplant.



Im Exklusivmandat einer Privaten Vermögensverwaltung hat Aigner Immobilien zudem die Bürovermietung für ein historisches Bürohaus in absoluter Toplage der Münchner Altstadt „Am Kosttor 2" betreut. Am Kosttor liegt direkt zwischen Maximilianstraße und Platzl. Das denkmalgeschützte Haus Baujahr 1889 wurde in den letzten Jahren liebevoll saniert, lediglich das erste Obergeschoss mit rund 180 m² hochwertiger Bürofläche befand sich aufgrund eines langfristigen Altmietverhältnisses noch in unsaniertem Zustand. Die Flächen bieten mit fast fünf Metern Raumhöhe sowie mit Freiflächen und Gestaltungsspielraum beim Grundriss optimale Voraussetzungen für anspruchsvolle Mieter, die die Verbindung von historischem Altbau und technisch modernster Flächenqualität suchen. Mit Diligencia Real Estate konnte binnen weniger Wochen ein neuer langfristiger Mieter gefunden werden, in dessen Auftrag die Flächen nun hochwertig ausgebaut werden. Die Realisierung übernimmt ASP Projektmanagement, der Bezug ist für September 2017 geplant.