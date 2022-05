Dihag bezieht ihren neuen Standort in Ratingen

Die Dihag Holding GmbH bezieht im Mai 2022 ihren ersten 148 m² großen Standort im Objekt An der Pönt 45 in Ratingen. Das Unternehmen betreibt mehrere Gießereibetriebe in Deutschland, Polen und Ungarn. Insgesamt engagieren sich 1.500 Mitarbeiter an elf Standorten für die Aufgaben und Projekte der internationalen Kunden. Imovo hat den Suchprozess nach passenden Büroräumlichkeiten in Düsseldorf und Umgebung von Anfang an begleitet und erfolgreich zum Abschluss gebracht.

