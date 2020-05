Digitalisierungsspezialist mietet in Altstadt-Lehel

Die Foryouandyourcustomers München GmbH wird künftig einen neuen Standort in der Liebigstraße 22 im Münchner Bezirk Altstadt-Lehel beziehen. Dazu mietet das Beratungsunternehmen, das sich auf Digitalisierungs- und Transformationsprozesse spezialisiert hat, rund 315 m² Bürofläche in einem denkmalgeschützten Altbau an. Das viergeschossige Bürogebäude wurde 1882 erbaut und liegt unmittelbar an der Isar. Savills war während des Vermittlungsprozesses auf Seiten des Mieters beratend tätig.

