Digitale Easol-Plattform wächst auf 84 Mrd. Euro AuM

Die Easol GmbH verwaltet nach eigenen Angaben auf ihrer Plattform aktuell ein Immobilienvermögen von 84 Milliarden Euro. Damit verzeichnete das Unternehmen 2021 ein Wachstum der Assets under Management von 25 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die Gesamtkundenzahl stieg um knapp 50 Prozent auf 16.

.

Das Unternehmen plant den Ausbau der Plattform um weitere geeignete Software-Lösungen. In Kürze wird Cloudbrixx, das eine Applikation für das Bau- und Immobilienmanagement anbietet, hinzukommen. Für 2022 ist ein Wachstum auf 100 Milliarden Euro Assets under Management angepeilt. Neben den bisherigen Hauptzielgruppen Asset-, Fonds- und Property-Management treten auch verstärkt Investoren und Corporates als Kunden in den Fokus.