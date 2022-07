Die Nitschmahler&Friends GmbH hat ca. 320 m² Bürofläche im Block Q am St. Annenufer 5 in der Hamburger Speicherstadt angemietet. Der Einzug der Digitalagentur für kreative Kommunikation in der Gesundheitsbranche soll zum Jahresbeginn 2023 erfolgen. Angermann war bei der Anmietung vermittelnd tätig. Eigentümer ist die HHLA Hamburger Hafen- und Logistik

