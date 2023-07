Digital Spine gewinnt Futury Capital als Investor

Das Berliner Proptech-Unternehmen Digital Spine hat sich eine Finanzierung durch Futury Capital gesichert. Damit reiht sich der Frankfurter Venture Capital Investor in die Riege namhafter Investoren von Digital Spine ein, zu denen Join Capital, Phoenix Contact Innovation Ventures und Aurum Private Equity gehören.

.

Mit dem frischen Kapital will das Unternehmen die digitale Transformation und Automatisierung in der Aufzugsindustrie und im Bereich Smart Building beschleunigen. Ziel ist es, die Marktposition des Unternehmens in der DACH-Region weiter auszubauen. Die Digitalisierung von Aufzügen spielt eine entscheidende Rolle bei der Digitalisierung weiterer Gebäudekomponenten, dabei schafft die innovative Technologie von Digital Spine ein „digitales Rückgrat“ für intelligente Gebäude.