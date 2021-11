Digital Day des IVD Süd in Stuttgart findet großen Anklang

Am 09.11.2021 richtete der IVD Süd im Forum Haus der Architekten in Stuttgart sein Innovationsforum aus. Die ausverkaufte Veranstaltung bot praxisnahe Inhalte rund um die Digitalisierung speziell für Immobilienunternehmen.

.

Ralf Sorg, Vorstand der ivd24immobilien AG, zeigte den Zuhören in seinem Eröffnungsbeitrag, wie mit der richtigen Content-Strategie erfolgreich Kunden akquiriert werden können. „Mit einer hohen Flut an Werbebotschaften kommt schnell der Zeitpunkt, an dem keine Werbung mehr wahrgenommen wird - die sog. Werbeblindheit setzt ein“, so der Marketingexperte. „In diesem Zusammenhang ist es umso wichtiger, potentielle Kunden über Informationen zu erreichen, die diese gezielt suchen.“



Mit kreativer Immobilienwerbung konnte Bärbel Falkenberg-Bahr, Geschäftsleiterin von Immobilien Service Bärbel Bahr e. K. in Böblingen, bereits zweimal die Auszeichnung Immo Idee gewinnen. In ihrem Vortrag präsentierte die Immobilienfachfrau 20 spannende atypische Marketing-Ideen aus dem Offline- und Online-Bereich und erläuterte, wie diese bzgl. Personalaufwand, Zeitaufwand und Kosten umgesetzt werden konnten.



Der Frage, wie mit positiven Kundenbewertung auch die Umsätze angetrieben werden können, ging Stephan Prokschi nach. „Mit zunehmendem Einsatz digitaler Medien sowie deren weitreichenden Effekten haben Kundenbewertungen deutlich an Relevanz gewonnen“, erklärte der Geschäftsführer der Prokschi Immobilien GmbH in Ravensburg und riet; „Machen Sie ihre Kundenzufriedenheit sofort sichtbar und sorgen Sie somit für noch mehr Aufmerksamkeit bei potentiellen Neukunden.“



Mit großer Spannung erwarteten die Zuhörer den Vortrag von Sanjay Sauldie. Der Direktor des European Internet Marketing Institute & Academy empfahl den anwesenden Immobilienprofis eindringlich, die Digitalisierung in ihren Unternehmen aktiv voranzubringen, da es ansonsten schwer wird, weiter am Markt zu bestehen. In diesem Zusammenhang stellte der bekannte Internet-Experte mit seiner mitreißenden, dynamischen und unterhaltsamen Vortragsweise die wichtigsten strategischen Schritte der Digitalisierung vor.



Ralf Sorg setzte mit seinem zweiten Beitrag den Schlusspunkt und gab einen umfassenden Kosten- und Nutzenüberblick zu den wichtigsten deutschen Lead-Portalen. „Wie bei allen Werbemaßnahmen ist ein regelmäßiges Monitoring auch bei der digitalen Kundengewinnung unerlässlich“, so Ralf Sorg.