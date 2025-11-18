Digital-Agentur Clicks Digital zieht in die Altmarkt-Galerie Dresden

Ab dem 1. Februar 2026 bezieht die Clicks Digital GmbH neue Büroräume in der Webergasse 1 im Herzen Dresdens. Der Mietvertrag über die rund 650 m² große Bürofläche ist zunächst auf zehn Jahre angelegt. Die Vermittlung des Objektes übernahm das Dresdner Immobilienbüro Beate Protze GmbH im Auftrag des Vermieters Altmarkt-Galerie Dresden GmbH & Co. KG. Vertreten wird dieser durch die ECE Marketplaces GmbH & Co. KG, die das Shopping Center im Auftrag der Deutschen Euroshop managt.

.

Der neue Standort befindet sich mitten in der Dresdner Altstadt, direkt am Postplatz in der Altmarkt-Galerie. Die Büroräume liegen im 3. Obergeschoss der Shoppingmall und bieten damit ein modernes Arbeitsumfeld in zentraler Innenstadtlage.



In unmittelbarer Nähe befinden sich bekannte Sehenswürdigkeiten wie der Zwinger, die Semperoper und die Frauenkirche. Dank der hervorragenden Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr profitiert Clicks Digital von einer erstklassigen Infrastruktur rund um den neuen Unternehmenssitz.