Eine der größten Transaktionen
Dietz vermietet 35.300 m² großen Logistikneubau in Bürstadt
Ein deutsches Logistikunternehmen bezieht künftig den kompletten Standort südlich von Darmstadt als alleiniger Mieter. Der durch Realogis vermittelte Abschluss markiert eine der bundesweit größten Vermietungen im aktuellen Kalenderjahr.
Die Projektentwicklung im Gewerbegebiet „Im Mittelfeld Süd“ schreitet zügig voran: Die Dietz AG konnte das gesamte Areal bereits rund ein Jahr vor der geplanten Fertigstellung im Oktober 2026 vollständig am Markt platzieren. Das Logistik- und Distributionszentrum profitiert von einer direkten Anbindung an die Bundesstraße B44. Der künftige Mieter wird die Liegenschaft, die durch Realogis Immobilien vermittelt wurde, langfristig für seine operativen Prozesse nutzen.
„Bei dem Abschluss handelt es sich um eine der größten Logistikimmobilien-Vermietungen in Deutschland im laufenden Jahr. Dieser Neubau im Darmstädter Umland macht erneut deutlich, dass der Standort und die Logistikimmobilie in der Region trotz zurückhaltender Wirtschaftslage nachgefragt ist“, erklärt Julian Petri, Geschäftsführer von Realogis Frankfurt.
Die bauliche Umsetzung des Komplexes erfolgt durch die Goldbeck-Niederlassung Frankfurt als Generalunternehmer. Von der Gesamtnutzfläche von rund 35.300 m² entfallen 30.600 m² auf Hallenkapazitäten, während 2.900 m² als Mezzaninflächen und 1.800 m² für Büro- sowie Sozialräume konzipiert sind. Das Außenareal wird zudem mit 100 Pkw-Stellplätzen ausgestattet, um eine reibungslose Infrastruktur für die Belegschaft des Nutzers zu gewährleisten.
Konzipiert nach dem Effizienzgebäude-Standard EG40 erfüllt die Neubauentwicklung hohe Anforderungen an Energieeffizienz und Ressourcenschonung. Eine Photovoltaikanlage mit rund 1 MW Leistung auf dem Dach trägt maßgeblich zur Eigenstromversorgung bei. Die Wärmeversorgung basiert auf moderner Luftwärmepumpentechnologie und ermöglicht einen fossilfreien Betrieb. Eine Zertifizierung nach DGNB-Gold ist angestrebt. Die Fertigstellung des Logistik- und Distributionszentrums und Übergabe an den Nutzer ist für November 2026 geplant.