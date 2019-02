Dietz errichtet CO² neutrales Multi-Channel-Zentrallager für Puma in Geiselwind

Gemeinsam haben am heutigen Montag die Dietz AG, Puma und der künftige Betreiber BLG Logistics den Spaten für das CO²-neutrale Multi-Channel-Zentrallager für Puma in Geiselwind gesetzt. Im unterfränkischen Landkreis Kitzingen errichtet der Investor mit direkter Anbindung an die Autobahn A3 einen neuen europäischen Logistikstandort Standort im LEED Gold Standard (Leadership in Energy and Environmental Design). Für die Intralogistik zeichnet der österreichische Spezialist TGW verantwortlich. Für den Standort und Mietvertrag war Logivest beratend tätig.

