Dietz AG erhält Baugenehmigung für ALD-Erweiterung

Im Spätsommer 2018 verkündete die ALD Vacuum Technologies GmbH, die im Fraunhofer Science Park im Stadtteil Hanau-Wolfgang ansässig ist, dass man das Unternehmen vor Ort ein weiteres Mal vergrößern wolle, um Platz für mehr Mitarbeiter und Anlagen zu schaffen. Nun übergab Oberbürgermeister Claus Kaminsky die Baugenehmigung für die geplanten Gebäude.

