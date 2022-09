Dieter Becken erhält Gründerpreis für sein Lebenswerk

Dieter Becken erhielt am 5. September 2022 den Hamburger Gründerpreis für sein Lebenswerk. Dr. Peter Tschentscher, Erster Bürgermeister der Stadt, überreichte den Preis im Rahmen einer Feier.

Am 5. September 2022 wurde zum 21. Mal der Hamburger Gründerpreis verliehen. Der Preis würdigt Unternehmen und Personen in den Kategorien Existenzgründer, Aufsteiger und Lebenswerk für ihre unternehmerische Initiative, ihren Mut und Erfolg. Der Festakt zur Ehrung der Unternehmerinnen und Unternehmer wurde von der Hamburger Sparkasse und dem Hamburger Abendblatt gemeinsam mit den Partnern der Handelskammer Hamburg, der Handwerkskammer Hamburg, der Fischauktionshalle und Studio Hamburg begangen und fand vor über 600 Gästen statt. In diesem Jahr wurde Dieter Becken mit dem Preis für sein Lebenswerk geehrt. Der Ingenieur und Architekt, geschäftsführende Gesellschafter und Gründer der Becken Unternehmensgruppe nahm den Preis nach der von Hamburgs Erstem Bürgermeister Dr. Peter Tschentscher gehaltenen Laudatio sichtlich bewegt entgegen.



„Ich freue mich von ganzem Herzen über die Auszeichnung mit dem Gründerpreis für mein Lebenswerk. Ich bedanke mich bei unserem Ersten Bürgermeister Dr. Peter Tschentscher und bei Dr. Harald Vogelsang für ihre wertschätzenden Worte. Mein Dank gilt ebenso meiner Familie, meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie meinen Geschäftspartnern und treuen Wegbegleitern, ohne die ich das Unternehmen in dieser Form nicht hätte aufbauen und über 44 Jahre formen können“, erklärt Dieter Becken und betont weiter: „Die drängenden Themen unserer Zeit sind die Schaffung von Wohnraum in den Ballungszentren sowie der Umwelt- und Klimaschutz. Diesen epochalen Herausforderungen können wir uns nur gemeinsam stellen, in dem wir Strategien und Visionen für die Zukunft entwickeln.“



„Ich freue mich außerordentlich für meinen Vater über diese Ehrung und bin voller Anerkennung, Stolz und Dankbarkeit. Mein Vater hat ein finanziell sehr solides Familienunternehmen aufgebaut, das für Werte wie Tradition und Verlässlichkeit steht und generationsübergreifend denkt und handelt. Der Verwaltungsrat berät die Geschäftsführung insbesondere im Bereich der nachhaltigen Unternehmensentwicklung und bildet das Fundament zur langfristigen Sicherung des Unternehmensfortbestands, auch über die Wirkungszeit meines Vaters hinaus. Becken war, ist und bleibt ein agiles Unternehmen. Ich bin stolz, ein Teil davon zu sein und die Zukunft aktiv mitzugestalten", so Dr. Nadine Becken, Stellvertretende Vorsitzende des Verwaltungsrats der Becken Holding.



Dieter Becken floh 1960 mit seinen Eltern aus der DDR und begann eine Maurerlehre. Nach Abschluss der Lehre sowie einem Studium der Architektur und Ingenieurwissenschaft in Hamburg und Hannover gründete er sein Unternehmen. Er spezialisierte dieses schnell in den Bereichen Investition, Entwicklung, Realisierung sowie Management von Gewerbe- und Wohnobjekten in Hamburg. 2006 verkaufte er sein Immobilienportfolio an einen amerikanischen Finanzinvestor und formte die heutige Becken Unternehmensgruppe, ein wachstums- und kapitelstarkes Familienunternehmen, das flexibel und nachhaltig denkend agiert. Zu einer der bekanntesten Bauten von Becken zählt der 2004 mit dem MIPIM Award ausgezeichnete Berliner Bogen am Anckelmannsplatz in Hamburg. Bis heute kennzeichnen mehr als 30 weitere Hamburger Büro- und Wohnprojekte die Dynamik und Verwurzelung der Unternehmensgruppe in der Hansestadt.