Dienstleister bezieht Logistikfläche in Duisburg

Im Auftrag der Realbau Nibler GmbH & Co. KG aus Kassel konnte Brockhoff & Partner einen neuen Mieter für eine bisher leerstehende Hallenfläche in der Daimlerstraße 2 gewinnen. Bereits ab dem 01.06.2018 wurde die Liegenschaft in Duisburg-Neumühl durch einen Dienstleister aus dem Bereich Textilhandel und Filiallogistik bezogen.

.

Das ehemals durch die IFCO Systems GmbH genutzte Gebäude bietet eine Hallenfläche von ca. 5.000 m² sowie Büro- und Sozialflächen von ca. 350 m². Brockhoff Office konnte einen langfristigen Mietvertrag vermitteln.