Dienstleister aus der Gesundheitsbranche mieten 500 m² in Berlin

Die Polis Immobilien AG hat in der Luisenstraße 46 in Berlin-Mitte zwei insgesamt rund 500 m² große Büroflächen an Dienstleistungsunternehmen der Gesundheitsbranche vermietet. Bei den neuen Mietern handelt es sich um Relias Learning GmbH, einem E-Learning-Anbieter für das Gesundheitswesen, sowie um das Beratungsunternehmen Ingress-Health HWM GmbH. Beide Unternehmen haben die Flächen Anfang Dezember bezogen. Als vermittelnde Berater waren BNP Paribas Real Estate und JLL tätig.

„Die Vermietung an zwei Dienstleister aus der Gesundheitswirtschaft ist kein Zufall. Die Nähe zum Campus Mitte der Charité und zum Parlamentsviertel macht den Standort vor allem für Unternehmen der Gesundheitswirtschaft und Verbände interessant“, so Mathias Gross, Vorstand (COO) der Polis.



„Mit den beiden Vertragsabschlüssen haben wir erfreulicherweise eine direkte Anschlussvermietung der Flächen erreichen können“, sagt Gross. Die Immobilie in der Luisenstraße 46 verfügt über eine Gesamtmietfläche von rund 3.200 m², die sich zu rund 85 Prozent auf Büroflächen und zu rund 15 Prozent auf Gewerbe- und Lagerflächen verteilt. Hauptmieter sind die Techniker Krankenkasse und die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben. Das im Jahr 1936 errichtete Eckgebäude wurde 2002 umfangreich saniert.