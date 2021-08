Diederichs bezieht neue Logistikhalle in Bad Bentheim

Die Diederichs Karosserieteile GmbH hat ihre neue Logistikhalle in Bad Bentheim bezogen. Der Generalunternehmer List Bau Nordhorn hat Erweiterungsbau mit einer Grundfläche von 10.500 m² sowie 800 m² Mezzanine- und 600 m² Büro- und Sozialflächen direkt neben dem bereits bestehenden Betriebsstandort errichtet.

