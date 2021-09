Auch den dritten und finalen Bauabschnitt C des Wohnprojektes „Sonnenhöfe“ in Schönefeld konnte die DIE Deutsche Immobilien Entwicklungs AG (DIEAG) frühzeitig an den neuen Besitzer überreichen. Vor den Toren Berlins entstanden trotz der Pandemie innerhalb von gerade einmal dreieinhalb Jahren 18 mehrgeschossige Wohn- und Bürogebäude mit einer Gesamtmietfläche von rd.…

[…]