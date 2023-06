DIEAG startet in Berlin-Tiergarten

Die DIEAG macht den Golden Tulip-Hotelbau aus den 1960er Jahren in der Landgrafenstraße dem Erdboden gleich. Auf dem 4.462 m² großen Grundstück wächst vorbehaltlich der zeitnah erwarteten finalen Baugenehmigung in Kürze das jüngste Projekt des Unternehmens - der "Equalizer“ - in die Höhe.

