DIEAG mit 1,1-Mrd-Großprojekt am Berliner Behrens-Ufer am Start

Mit einem Investitionsvolumen von 1,1 Mrd. Euro ist das Behrens-Ufer eines der aktuell größten Projekte der Hauptstadt. Die DIE Deutsche Immobilien Entwicklungs AG drückt bei der Entwicklung ihres aktuellen Großprojektes aufs Tempo. Das insgesamt ca. 100.000 m² große ehemalige Industriegelände im südöstlichen Berliner Stadtbezirk Treptow-Köpenick soll in den kommenden Jahren zu einer Arbeitswelt ganz neuer Qualität entwickelt werden. Mit Platz für rund 10.000 Beschäftigte ist das Areal ein Zugewinn für den Stadtbezirk und seine Bewohner. Insgesamt entwickelt die DIEAG hier vermietbare Flächen in einer Größenordnung von über 270.000 m².

