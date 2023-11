Am 10. November fiel der Startschuss mit der ersten Kick-off Sitzung für das „new energy LAB am BE-U I Behrens-Ufer“ unter der Leitung von Dr. Sarah Perumalla. Das Forum fördert den interdisziplinären Austausch zwischen Wissenschaft, Wirtschaft und Politik, mit dem Ziel, innovative Best Practices für nachhaltige alternative Energiequellen zu entwickeln.

Fotos: DIEAG



