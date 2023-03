DIEAG gewinnt Ankermieter für Behrens-Ufer

Als erster neuer Mieter am Zukunftsort Schöneweide errichtet ein international tätiges Hightech-Produktionsunternehmen der Elektroindustrie auf über 10.000 m² einen neuen Produktionsstandort. Der Mieter, welcher zum derzeitigen Zeitpunkt namentlich noch nicht genannt werden möchte, bezieht neben Produktions- und Laborflächen auch Büroräume im denkmalgeschützten Peter-Behrens-Bau. Avisierter Mietbeginn ist Anfang 2024. Das Gebäude befindet sich im Nord-Karree des derzeit entwickelten Gewerbestadtquartiers BE-U Behrens-Ufer. Im Vermietungsprozess war Savills vermittelnd tätig.

.