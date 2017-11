Die Zukunft des Einzelhandels 2030: wie Technologie das Kaufverhalten verändert

Automatisierung, maßgeschneiderte Lösungen und Big Data sind einige der Trends, die den Einzelhandel und das Einkaufsverhalten zukünftig verändern werden. Dies ist ein Ergebnis der Untersuchung „The Future of Retail | 2030” von CBRE. Betrachtet werden Erkenntnisse darüber, wie sich der Einzelhandel verändern wird – hervorgerufen durch Veränderungen im Lebensstil, der Urbanisierung, Einzelhandelsaktivitäten und in der Logistik sowie weiteren Trends. Die Einblicke betreffen viele mögliche Herausforderungen, denen sich Einzelhändler und Investoren stellen müssen, und zeigen auf, wie sich der Einzelhandel auf die Zukunft vorbereiten kann.

.

Wir informieren Sie per

E-Mail sobald es Neuigkeiten zu Ihrem Thema gibt. CBRE

„Die Zukunft des Einzelhandels wird sich mehr verändern als wir es uns hätten vorstellen können. Wir bei CBRE haben untersucht, was sich verändern wird und wie sich dies auf die Konsumenten und den Einzelhandel auswirkt. Immobilien behalten ihre Bedeutung als Verkaufskanal und gewinnen zunehmend an Bedeutung als Markenbotschafter und Ort des Erlebens“, sagt Andrew Phipps, Head of UK / EMEA Retail Research bei CBRE.



Im Rahmen der MAPIC stellte CBRE die ersten acht Einblicke vor:



Robotik und Automatisierung

Einzelhändler werden zunehmend in neue Technologien und Automatisierung investieren. Dies wird bis 2030 auch die Anzahl der Arbeitsplätze im Einzelhandel verändern. Automatisierte Prozesse werden einige der menschlichen Interaktionen im Einzelhandel ersetzen.



Die Macht der Prognose

Das Internet der Dinge wird die neue Normalität, sodass die fortgeschrittene Integration von Billionen vernetzter Sensoren tiefergehende Einblicke in das Kaufverhalten der Konsumenten ermöglicht. Dies gibt Einzelhändlern die Möglichkeit, die Anforderungen der Konsumenten zu antizipieren, noch bevor sich diese selbst darüber im Klaren sind. Dadurch wird die Lieferkette erheblich präzisiert und effizienter. So erhalten Konsumenten etwa volle Transparenz darüber, was sie kaufen und Einzelhändler können Bestellungen effizienter abwickeln.



Einkaufen was, wo und wie man will

Fortschritte intelligenter Technologien erlauben Konsumenten überall und zu jeder Zeit zu kaufen, was sie sehen – einfache Bilderkennung in Echtzeit macht alles von überall „kaufbar”.



Konsumentenerfahrungen sind speziell, nicht allgemein

Kennt ein Einzelhändler die Kaufgewohnheiten, Freizeitinteressen, den bevorzugten Stil und Farben seiner Kunden, kann er personalisierte Einkaufserlebnisse schaffen. Personalisierung wird zukünftig das Hauptunterscheidungsmerkmal im Einzelhandel sein.



Der private Besitz von Autos geht dramatisch zurück – dies ist der erste Schritt auf der Reise zum autonomen Fahren

Pkws als privates Eigentum werden die Ausnahme sein, nicht die Norm. Die neuen Fahrzeuge werden in kreativer Kooperation von Technologieunternehmen und Automobilherstellern produziert.



Geschäfte werden Showrooms und Markenbotschafter

Der stationäre Einzelhandel der Zukunft wird hauptsächlich das Markenerlebnis vermitteln. Shopping wird zum Eintauchen in eine virtuelle Einkaufswelt im Store selbst und ermöglicht damit eine immersive, sensorische Markenbindung. Denn trotz der Schnelligkeit und Einfachheit, die Waren online zu erwerben, hat der Konsument im Jahre 2030 noch immer den Wunsch, einen physischen Store zu besuchen.



Reiner Online-Kanal ist nicht länger von Bedeutung für den Einzelhandel

Einzelhändler wissen um die wesentliche und kritische Bedeutung des stationären Stores. Große reine Online-Einzelhändler werden 2030 eine wichtige Rolle als Mieter von Einzelhandelsflächen einnehmen.



Wettbewerb um das verfügbare Einkommen der Konsumenten nimmt zu

Konsumenten haben den Wunsch nach neuen Erfahrungen. Einzelhändler werden sich dessen annehmen, indem sie die Konsumentenerfahrungen ansprechender und lehrreicher gestalten. Eine Beziehung mit dem Konsumenten aufzubauen wird entscheidend, um den zukünftigen Erfolg zu sichern.