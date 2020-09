Die Wohnkompanie stockt Management-Team auf

Björn Jeschina

Die Wohnkompanie Nord GmbH hat mit Björn Jeschina und Jens Kühnast zum 1. September 2020 zwei „perfekte Kandidaten“ ins Management-Team berufen. „Wir arbeiten bereits seit vielen Jahren mit Björn Jeschina und Jens Kühnast sehr vertrauensvoll und produktiv zusammen. Wir freuen uns, den beiden Kollegen weitere Verantwortungsbereiche übergeben und damit unser Management-Team breiter aufstellen zu können“, kommentiert Ralph Müller, Geschäftsführender Gesellschafter von Die Wohnkompanie Nord. Jeschina, der bereits die Niederlassung Hannover leitet, erhält zusätzlich Prokura, und Kühnast übernimmt die Position Leiter Finanzen, ebenfalls mit Prokura.

Björn Jeschina begann seine berufliche Laufbahn im Jahr 1991 im Architekturbüro Muth + von der Lage in Hannover. Bis zum Jahr 2015 verantwortete Jeschina in einschlägigen Immobilienfirmen, wie z. B. die Gundlach GmbH & Co. KG Immobiliengruppe, Hochtief, BauwoWohn AG und Helma Wohnungsbau, verschiedene Positionen bis hin zum Vorstand. 2016 wechselte er zu Die Wohnkompanie Nord, wo er seither als Niederlassungsleiter in Hannover agiert. Nebenbei ist Jeschina Dozent an der FHM Fachhochschule des Mittelstandes im Studiengang Architektur und Immobilienmanagement im Fach Immobilienprojektentwicklung und -management.



Jens Kühnast startete im Jahr 2006 seine Karriere im Business Development und Projektcontrolling an verschiedenen Standorten des Hochtief Baukonzerns. Von 2011 bis 2014 folgte eine Anstellung in der Projektentwicklung mit dem Schwerpunkt Grundstücksakquisition bei Hochtief und Formart GmbH & Co. KG, ehe es Kühnast 2014 zu Die Wohnkompanie Nord zog. Seitdem fungiert Kühnast als Leiter Akquisition.