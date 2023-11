Die Wohnkompanie startet Vermarktung für Subin23

In Wien entwickelt die Wohnkompanie eine nachhaltige Wohnhausanlage mit Wohnungen und Reihenhäusern mit einem hohen Holz- und Begrünungsanteil. Die vier Bauteile umfassen 18 Reihenhäuser, 20 Wohnungen und eine Gewerbefläche. Der Baubeginn ist für Frühling 2024 geplant.

.

Mit Subin23 entsteht in der Ketzergasse 96 im 23. Gemeindebezirk eine Wohnhausanlage mit Wohnungen und Reihenhäusern mit einem dörflich, ländlichen Charakter. Begrünte Flachdächer, Holzfassaden mit grünen Ranken, ein Allgemeinbereich mit Garten und Sitzmöglichkeiten und ein Spielplatz fügen die vier Bauteile harmonisch zusammen. Insgesamt entstehen 38 Wohnungen, aufgeteilt auf einen Straßentrakt und drei Gebäuden mit hofseitigen Reihenhäusern und einer Gesamtnutzfläche von rd. 3.100 m². Die Wohnungen in den Reihenhäusern erstrecken sich über ein Erdgeschoß und ein Obergeschoß mit vier oder fünf Zimmern. Jedem Reihenhaus ist ein Eigengarten zugeordnet. Die Wohnhausanlage wird außerdem über 41 PKW-Stellplätze und 5 Motorrad-Stellplätze verfügen.



Die Fassade zur Straße wird durch eine Fassadenbegrünung stadtökologisch aufgewertet. Die Flachdächer werden entsprechend extensiv begrünt und mit Photovoltaik-Modulen versehen. Zur Beheizung und Warmwasseraufbereitung ist eine Luft-Wärmepumpe geplant. Die gepflasterten Wege sind nicht nur ein schönes Gestaltungselement, sie ermöglichen eine hohe Regenwasserversickerung und minimieren die Bodenversiegelung. Für das Projekt werden drei Nachhaltigkeitszertifizierungen angestrebt: ÖGNI (Gold), Klimaaktiv (Bronze) und BauXund.



In der unmittelbaren Umgebung befinden sich Kindergärten und Schulen, Geschäfte des täglichen Bedarfs und Gastronomie, sowie eine Bank. Die medizinische Infrastruktur ist sehr gut mit Ärzten, Zentren und Apotheken ausgebaut und mehrere Fitnessclubs befinden sich in Gehweite. Auf Kinder wartet ein Waldspielplatz. Die Shopping City Süd, die Perchtoldsdorfer Heide und der Lainzer Tiergarten sind schnell erreichbar. Die U6-Station Siebenhirten befindet sich in 6-Minuten-Gehweite, die Station der Busse 61B, N64, 269, 260 und 207 in unmittelbarer Nähe.