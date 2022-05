Die Wohnkompanie setzt ersten Spatenstich für Viola Homes in Wien

Der Wohnbauträger setzt ein weiteres Wohnprojekt in Wien für einen Globalinvestor um: Im Beisein von Bezirksvorsteher Marcus Franz, Vertreter der Baufirma und des Architekten setzt die Wohnkompanie in der vergangenen Woche für das Projekt „Viola Homes“ den ersten Spatenstich.

entstehen in der Erich-Sokol-Gasse in Wien 59 2-4 Zimmer Mietwohnungen. Am 17. Mai wurde vor Ort der Spatenstich gefeiert.

