Die Wohnkompanie Nord & Nord Project realisieren 374 Wohnungen

Im Hamburger Pergolenviertel realisieren Die Wohnkompanie Nord GmbH und Nord Project GBI Beteiligungsgesellschaft gemeinsam in einem Joint Venture mit der GBI AG einen Mix von 374 Wohneinheiten. Auf dem knapp 6.500 m² großen Grundstück in der Hebebrandstraße im Stadtteil Winterhude entstehen gegenüber der Uni 72 Eigentumswohnungen, 80 kleine frei finanzierte Mietwohnungen und 22 Kleinwohnungen für das Programm „Hier wohnt Hamburgs Jugend“ sowie 200 geförderte Studentenapartments (der Marke Smartments Student). Im Erdgeschoss bieten über 1.700 m² Platz für Einzelhandel. Außerdem ist eine Kindertagesstätte mit ca. 100 Plätzen und eine Arztpraxis mit ca. 300 m² Mietfläche geplant. Die oberirdische Bruttogeschossfläche beträgt insgesamt ca. 25.000 m². Darüber hinaus sind zwei Untergeschosse mit Parkmöglichkeiten geplant.

