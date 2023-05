Die Wohnkompanie legt Grundstein für Neue Meile in Lübeck

Am 4. Mai 2023 fand die Grundsteinlegung für die Neue Meile – St. Lorenz Lübeck. Auf dem ca. 80.000 m² umfassenden Areal am alten Güterbahnhof entwickelt Die Wohnkompanie Nord bis 2025 ein modernes Quartier mit historischem Flair und 339 Wohneinheiten. Seit Mai 2022 laufen die Erschließungsarbeiten, der Spatenstich erfolge im Oktober 2022 [wir berichteten].

