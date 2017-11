Die Tage des Deutschlandhauses sind gezählt

Mit einem Investitionsaufwand von 2,7 Millionen Euro ist der Hamburger Gänsemarkt in den letzten zwei Jahren aus seinem Dämmerschlaf geweckt und grundlegend modernisiert worden. Jetzt möchte die ABG Gruppe das Deutschlandhaus dortselbst abreißen und auf dem Filetgrundstück ein urbanes Quartier mit Office, Einzelhandel und Wohnungen errichten. Die Planungen wurden bislang noch nicht öffentlich gemacht, durchgesickert ist allerdings, dass ein Entwurf des Stararchitekten Hadi Teherani beste Aussichten auf Realisierung zu haben scheint.

.

Das altehrwürdige Deutschlandhaus stammt aus dem Jahre 1929 und reicht vom Valentinskamp über die Dammtorstraße bis zur Drehbahn. Überregionale Bekanntheit erreichte der Komplex vor dem Zweiten Weltkrieg als größter europäischer Kino-Palast. Am prominenten Standort soll nun ein moderner Baukörper mit 39.000 m² BGF entstehen, von denen 5.700 m² für Büro und ausgesuchten Einzelhandel reserviert sind. Die restliche Fläche bleibt (vermutlich) 25 Wohnungen vorbehalten, die in Richtung Valentinskamp angeordnet werden.



Bislang ist nur der Bezirk Mitte in die Planungen involviert, der auch bereits einen Bauvorbescheid abgenickt hat. Nach Informationen des „Hamburger Abendblatts“ scheint die Politik der Hansestadt dem Vorhaben durchaus wohlwollend gegenüber zu stehen – zumal, so die Zeitung, die ausgewählte Architektur als ansprechend und passend empfunden wird und das Nutzungskonzept ausdrückliche Zustimmung findet. Definitive Entscheidungen fallen voraussichtlich im nächsten Jahr.