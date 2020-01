Severin's plant neues Resort am Tegernsee

Severin's Hotels plant die Eröffnung eines neuen Hotels im bekannten Urlaubsort Rottach-Egern am Tegernsee. Das an der begehrten Seestraße gelegene und für den Bau vorgesehene Grundstück wurde von der Tegernseer Grund Immobilien GmbH veräußert. Es verfügt über eine erhöhte Lage und bietet damit einen schönen See- und Bergblick. Auf einer Grundstücksfläche von rund 6.000 m² beginnen die Bauarbeiten für das neue Resort & Spa bereits Mitte 2020.

.