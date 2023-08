B&B Hotels verfügt mit 165 Häusern (Vorjahr: 151) über die meisten Hotels in Deutschland und löst damit Best Western vom Spitzenplatz des Rankings der Hotelmarken ab. Das ist das zentrale Ergebnis der jährlichen Untersuchung der PKF Hospitality Group, die ermittelt, welche Marke über wie viel Hotels in Deutschland verfügt und

[…]