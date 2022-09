Die Logistikbranche ist beim Ausbau des Energienetzes gefragt

Sönke Kewitz

© P3 Logistic Parks

Ein Fachbeitrag von Sönke Kewitz, Geschäftsführer von P3 Logistic Parks Deutschland, über den Einfluss der Logistikbranche für den Einstieg in die Elektromobilität und die Verminderung von Treibhausgasen.

.

Die E-Mobilitätsrevolution erfordert einen massiven Ausbau der Infrastruktur. Doch dies stellt eine nicht zu unterschätzende Herausforderung dar, die nach neuen kreativen Lösungsansätzen verlangt. Logistikzentren könnten die so wertvollen Flächen zur Verfügung stellen und so das Dilemma der mangelnden Ladesäulen angehen.



Die Mobilitätswende ist schon lange kein Randthema mehr, sondern wird langsam, aber sicher zu einer schlichten Notwendigkeit, um den Ausstoß von Treibhausgasen langfristig zu senken. Es ist eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung, das Augenmerk auf mehr Nachhaltigkeit zu richten, und ein politisch brisantes Thema noch dazu. Deutschland, das Land mit den größten Autoproduzenten und dem größten Absatzmarkt in Europa, hat sich bisher noch zu keiner einheitlichen Position durchringen können. Doch die Zeit drängt. Ab 2035 dürfen nur noch klimaneutrale Fahrzeuge auf den Markt gebracht werden. Reine Kaufprämien sind für eine endgültige Mobilitätswende nicht ausreichend.



Noch ist der Anteil an E-Fahrzeugen auf dem Markt überschaubar, was nicht verwunderlich ist. Denn bislang geht es kaum voran. Laut des Verbands der Automobilindustrie (VDA) entstehen pro Woche in Deutschland zwar 250 neue Ladepunkte, es bräuchte aber wöchentlich 2000. Erst mit der richtigen Infrastruktur ist ein echter Anreiz zum Umstieg auf Elektromobilität gegeben. Hoffnung machen Beispiele aus den vorangegangenen Entwicklungen in der Mobilität. Ein bekanntes Beispiel hierfür ist der Übergang von der Pferdekutsche zu motorisierten Fahrzeugen. Nach einer graduellen Entwicklung folgte ab Mitte des 20. Jahrhunderts ein schneller Siegeszug. Auch wir könnten uns am Vorabend einer solchen Wende befinden.



Ein Indikator für den Kipppunkt ist der Geschäftserfolg von Marktführer Tesla. Während das Unternehmen 2019 kurz vor der Insolvenz stand, verkaufte der E-Autobauer ein Jahr später 360.000 Fahrzeuge des Model 3 und erreicht heute das Vielfache seines damaligen Börsenwerts. Prognosen der Marktforscher von IHS Markit bestätigen die Entwicklung und gehen von einem Anstieg der Verkäufe von Elektrofahrzeugen um 70 Prozent in diesem Jahr aus.



Förderung von Innovationsbestrebungen

Auch für die Logistik gerät der Einsatz von Elektrofahrzeugen zunehmend ins Blickfeld. Denn aufgrund des Pariser Klimaabkommens planen immer mehr europäische Städte Verbrenner-Fahrverbote in naher Zukunft. Die meisten Transporter der Kurier-, Express- und Paketdienste fahren mit Dieselmotoren und dürften von den Logistikzentren an den Stadträndern somit bald nicht mehr die urbanen Zielorte ansteuern. So sollen bis 2023 alle spanischen Städte mit mehr als 50.000 Einwohner den Verkehr besonders klimaschädlicher Fahrzeuge in bestimmten Zonen verbieten. Paris will ab 2024 ein komplettes Dieselfahrverbot erlassen und Norwegen plant als erste Nation ein landesweites Verbot bis 2025.



Anders als häufig behauptet, schließen sich schwere Nutzfahrzeuge und E-Mobilität nicht mehr aus, insbesondere weil Autobauer die Leistungsfähigkeit der Lithium-Ionen-Batterien und Elektromotoren erheblich verbessern konnten. Die Deutsche Post will entsprechend bis 2030 den Anteil der E-Fahrzeugflotte auf der letzten Meile von weltweit 18 auf 60 Prozent steigern und Tesla hat die Serienproduktion und Auslieferung seines E-Lkw Semi für dieses Jahr angesetzt.



Mehr als einfache Ladesäulen

Das aktuelle Ladesäulenregister des BDEW verzeichnet über 33.000 öffentliche Ladepunkte, davon ist jeder zehnte ein Schnelllader. Knapp 20 Prozent davon sind allein in der zweiten Hälfte 2020 entstanden. Die Errichtung einer landesweiten Schnellladeinfrastruktur erfordert jedoch mehrere hunderttausend Ladepunkte und tausende Stationen in der Größe von Tankstellen. Die Tankstellen allein können die notwendige Ladeinfrastruktur für die Mobilitätswende aber nicht in ausreichendem Umfang bereitstellen. Auch können die Betreiber ihre Anlagen nicht einfach umrüsten, denn die Mehrzahl der Fahrzeuge wird auch mittelfristig mit fossilen Brennstoffen betrieben. Ladesäulen bei Supermärkten, Hotels oder Bahnhaltestellen decken die rapide ansteigende Nachfrage ebenfalls nicht. Das entscheidende Nadelöhr der Elektrifizierung sind dabei nicht technische Ausrüstung oder Ressourcen, sondern der Flächenmangel.



Wo die zu elektrifizierenden Lastwagen und Transporter ein- und ausfahren, gibt es jedoch Platz: in den Logistikimmobilien. Auf dem Gelände gibt es Parkflächen, die Raum für Ladesäulen bieten, außerdem befinden sich die Immobilien in Ballungsgebieten oder verkehrstechnischen Knotenpunkten mit praktischer Anbindung an die Autobahnen. Durch den zunehmenden Marktanteil des Onlinehandels verzeichnet die Nachfrage an Logistik- und Lagerimmobilien hohe Wachstumsraten. Die Investitionen erreichen immer neue Höchststände, bis 2030 liegt der jährliche Neubauflächenbedarf bei rund sieben Millionen Quadratmetern. Berücksichtigen Projektverantwortliche bei der Konzeption dieser Logistikstandorte verschiedene Lösungen für die Elektromobilität, könnten sich die Logistikunternehmen als ein wichtiger Treiber der Ladeinfrastruktur etablieren. Wir bei P3 setzen diese Pläne bereits für Mitarbeiter der Logistikimmobilien sowie für Lieferfahrzeuge um. Beispielsweise für das sich aktuell im Bau befindende Logistikzentrum in Ansbach bei Nürnberg, das über E-Ladestationen auf dem Pkw-Parkplatz verfügen wird.



Ladepunkte allein reichen für die E-Infrastruktur der Zukunft jedoch nicht aus, insbesondere das Aufladen großer Batterien für Trucks erfordert eine ausgeklügelte Neuplanung der Gebäude und angrenzenden Infrastruktur. Batterien für Lkws und KEP-Fahrzeuge müssen sich bereits während des Be- und Entladens an den Toren ans Netz anschließen lassen, um Ausfallzeiten zu verringern. Logistikzentren der Zukunft könnten außerdem elektrische Fahrzeuge aller Art mit Strom versorgen, das gilt für 40-Tonnen-Fahrzeuge ebenso wie für Sprinter und E-Bikes.



Logistikimmobilien mit E-Infrastruktur erleichtern nicht zuletzt ihren Mietern, also zahlreichen Unternehmen in Industrie und Handel, den Einstieg in die Elektromobilität. Besonders profitieren Standorte mit vielen Beschäftigten, die Elektrofahrzeuge einsetzen, wie beispielsweise Onlinehändler oder Logistik- und Postunternehmen. DHL hat bereits mehrere tausend Ladepunkte an Logistik-Standorten in Deutschland installiert. Der Paketdienst rüstet hierfür bestehende Logistikzentren nach und plant neue Standorte mit einer integrierten Infrastruktur für strombetriebene Fahrzeuge.



Logistiker: Stromproduzent und -anbieter

Die elektrischen Lieferautos stoßen zwar keine Emissionen auf der letzten Meile in den Städten aus, ob die Antriebe aber tatsächlich CO2-neutral fahren, hängt von der Art des Stroms an den Ladesäulen ab. Logistikgebäude setzen deswegen immer häufiger großflächige Photovoltaikanlagen auf ihren Dächern ein. Auch eigene Windkraftanlagen könnten bald zur Ausstattung gehören. Betreiber würden die Möglichkeiten haben, die grünen Stromquellen zu einem parkweiten Mikronetz zu kombinieren, das alle Mieter mit erneuerbarer Energie versorgt, einschließlich der Bereitstellung von Schnellladestationen für gewerbliche Fahrzeuge. Der von diesem Mikronetz erzeugte Strom könnte sogar für eine Onsite-EV-Servicestation verwendet werden, an der private Nutzer ihre Fahrzeuge gegen Bezahlung aufladen.



Für Logistikimmobilien bieten sich ungeahnte Potenziale in verschiedene Richtungen. Die Betreiber können Unterstützer der grünen Energieversorgung werden und E-Fahrzeuginhabern einen dringend benötigten Service anbieten. Immobilienentwickler mit einer Bereitschaft zur Innovation könnten ihren Mietern nicht nur die Energie für ihre Fahrzeuge bereitstellen, sondern ihnen sogar den Zugang zu diesen Fahrzeugen gewähren. Dies würde ein völlig neues Geschäftsmodell darstellen, bei dem Logistikimmobilien sich von einem bloßen Raum für Lagerhaltung, Kommissionierung und Distribution von Waren, zu Produzenten von nachhaltigem Strom und Vermietern von E-Fahrzeugen weiterentwickeln. Auf diese Art und Weise können sie einen wertvollen Beitrag auf dem Weg zu einer nachhaltigen Mobilität leisten und diesen Prozess aktiv mitgestalten.