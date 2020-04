Die Liste wird länger: Appelrath Cüpper meldet Insolvenz an

Der Modefilialist Appelrath Cüpper hat am Amtsgericht Köln Insolvenz in Eigenverwaltung angemeldet. Das 1882 gegründete Unternehmen muss durch den Lockdown starke Umsatzeinbußen hinnehmen, die es jetzt offensichtlich nicht mehr kompensieren kann. Ein vorläufiger Sachwalter ist bestellt worden, der nun prüft, ob ein Eröffnungsgrund für eine Insolvenz vorliegt. Der Filialist verfügt über 16 Standorte in besten Innenstadtlagen in denen rund 1.000 Mitarbeiter tätig sind.

.

Damit ist das nächste Unternehmen ernsthaft ins Wanken geraten. Vapiano, Maredo, Esprit, Kaufhof-Karstadt – die Lawine rollt, und es ist zu erwarten, das jede weitere Woche, die der Lockdown andauert, die Liste länger wird. Der Handelsverband warnt vor einer Pleitewelle, vor allem bei alteingesessenen Schuh- und Bekleidungsfilialisten. „Unter den gegebenen Umständen halten viele Einzelhändler nicht länger als vier Wochen aus“, so der HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth bereits ende März.



Bei ungefähr einem Sechstel der Händler handele es sich zudem um mittelgroße Unternehmen, die nicht vom Soforthilfeprogramm der Bunderegierung profitierten. „Sie laufen Gefahr, zwischen den einzelnen Förderprogrammen der Bundesregierung durchzufallen“, so Genth. „Auch für solche Unternehmen mit mehr als zehn Mitarbeitern müsste der Staat Soforthilfen leisten“, sagt Genth, „indem er zum Beispiel die horrenden Mietkosten in den deutschen Innenstädten bezuschusst.“