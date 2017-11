Kondor Wessels mit neuen Projekten in Berlin und Leipzig

Visualisierung des Projektes in der Schützenstraße

In den vergangenen Monaten hat die Kondor Wessels Wohnen Berlin GmbH drei Baugrundstücke mit Potential für 445 Wohnungen in Berlin und Leipzig erworben.

345 neue Wohnungen in der Hauptstadt

Auf einem 39.100 m² großen Grundstück am Dämmeritzsee, im Köpenicker Stadtteil Hessenwinkel, entsteht auf einer Brachfläche ein neues Wohnquartier mit 200 Wohnungen. Sowohl Stadtvillen, als auch Reihen- und Doppelhäuser sind hier geplant. Durch eine nachhaltige und ökologische Bauweise sollen neben Mietwohnungen auch Angebote für Eigennutzer entwickelt werden. Für die Planungen zeichnen sich die Berliner Architekten Anne Lampen und Stephan Höhne verantwortlich. Bis zum Jahr 2020 soll das gesamte Quartier fertiggestellt sein.



Nach Planungen des Architekturbüros Fuchshuber entstehen in der Schützenstraße 14-15, im Berliner Stadtbezirk Spandau, auf einem 11.800 m² großem Grundstück, drei Gebäudeteile mit 145 Wohnungen. Alle Gebäude werden vollunterkellert. Der Baubeginn soll bereits im kommenden Jahr erfolgen.



100 Wohnungen in Leipzig

Auch in Leipzig wird Kondor Wessels im kommenden Jahr mit einem neuen Projekt starten. Auf dem 3.564 m² großen Grundstück an der Breslauer Straße / Ferdinand-Jost-Straße, im beliebten Stadtteil Stötteritz, entstehen bis 2020 insgesamt 100 Mietwohnungen und eine Tiefgarage.