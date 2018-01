Das Beratungsunternehmen Advyce GmbH bezieht zum ersten April diesen Jahres neue Räumlichkeiten in der Königsallee 60 F in der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt. Im Rahmen der Expansion und des damit einhergehenden notwendigen Umzugs mietet der Dienstleister 380 m² in den Kö-Höfen an de

[…]