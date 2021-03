HR Group eröffnet Aedenlife Hotel & Resort Rügen

Die HR Group erweitert ihr Portfolio und eröffnet im Mai 2021 nach umfangreichen Umbau- und Renovierungsarbeiten das Aedenlife Hotel & Resort Rügen unter neu gegründeter Marke. Das luxuriöse Hotel im Nordwesten Rügens, mit Blick auf die Insel Hiddensee, verfügt über 40 modern ausgestattete Zimmer verschiedener Kategorien sowie 53 geräumige Appartements mit Terrasse oder Balkon. Zum exklusiven Haus gehört außerdem ein Restaurant mit Boddenblick und angrenzender Bar, eine Kneipe, ein Laden sowie die großzügige Spa-Landschaft mit Badehaus und Saunabereich. Für die HR Group ist es das erste Objekt unter der neu gegründeten Marke Aedenlife.

