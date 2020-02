Hamburg Team setzt „gesundes“ Wachstum auch 2019 fort

Die Hamburg Team Gruppe wuchs auch im vergangenen Jahr. Das Gesamtinvestitionsvolumen des Unternehmens mit dem Hauptsitz in Hamburg konnte im vergangenen Jahr firmenübergreifend über alle Geschäftsfelder gesteigert werden. Auf die Projektentwicklungssparte entfielen rund. 850 Millionen Euro, das Zielvolumen des Investment Management-Bereichs bezifferte sich auf etwa eine Milliarde Euro. Im Jahr 2019 hat das Immobilienunternehmen zudem 13 Mitarbeiter eingestellt, das Gros davon im Bereich der Projektentwicklung.

.

Die Projektentwicklungssparte von Hamburg Team (HTP) setzt – teilweise in Kooperationen mit anderen Partnern – derzeit bundesweit zehn Projekte mit rund 400.000 m² Bruttogrundfläche (BGF) um. Die Bauvorhaben liegen in Hamburg, Berlin, Göttingen, Leipzig und Düsseldorf. Des Weiteren werden drei Service Developments für Dritte mit einem Gesamtflächenvolumen von zirka 260.000 m² BGF in Hamburg, Berlin und Bremen von HTP umgesetzt. Jüngst beriefen die beiden geschäftsführenden Gesellschafter Peter Jorzick und Christoph Kleiner Nikolas Jorzick – Geschäftsführer von Hamburg Team Investment Management – in die Führungsriege bei HTP [wir berichteten].



„Die erfolgreiche Entwicklung der Hamburg Team Gruppe ist Bestätigung für unser Standort- und Geschäftskonzept“, erklärt Peter Jorzick, geschäftsführender Gesellschafter des Unternehmens. „Hamburg Team wächst gesund. Mit Nikolas Jorzick, der neue Impulse und Ideen setzen wird, blicken wir als Geschäftsführung auf spannende nächste Jahre.“



Hamburg Team Investment Management (HTIM) hat 2019 mit einem Quartiersfonds und dem auf Seniorenimmobilien spezialisierten Vehikel „Hamburg Team Wohnen 70+“ zwei Spezial AIF-Sondervermögen aufgelegt. Für den auf Seniorenimmobilien spezialisierten Fonds wurden bereits u.a. Objekte in Bremen [wir berichteten] und Duisburg [wir berichteten] sowie in Ganderkesee bei Bremen [wir berichteten] erworben. Der „Quartierfonds 1“ ist mit einem Zielvolumen von 100 Millionen Euro ausgestattet, der Fonds „Hamburg Team Wohnen 70+“ mit einem Zielvolumen von 350 Millionen Euro. Zusammen mit den offenen Spezail-AIFs „Hamburg Team Urbane WohnWerte“ und „Hamburg Team Urbane Themenimmobilien“ verfügt HTIM über vier verschiedene Fonds. Für diese wurden im letzten Jahr bundesweit zwölf Objekte angekauft und drei Wohnprojekte nach Fertigstellung übernommen. Das Gesamtankaufsvolumen des vergangenen Jahres beziffert sich auf rund 270 Millionen Euro.



„Im vergangenen Jahr 2019 haben wir mit HTIM wichtige Meilensteine setzen können. Mit der Auflage zweier Spezialfonds ist es Hamburg Team gelungen, die Kerngeschäftsfelder „Wohnen“ und „Quartiere“ weiter auszubauen“, sagt Nikolas Jorzick, Geschäftsführer des Unternehmens.



Die 2018 gegründete Hamburg Team Property Management GmbH (HTPM), ein Gemeinschaftsunternehmen der HPV Hamburger Pensionsverwaltung und der Hamburg Team Gruppe, hat im Jahr 2019 zwei neue Portfolios mit sieben Objekten in Kiel, Potsdam, Stuttgart und Hamburg übernommen. HTPM verwaltete vergangenes Jahr bundesweit 48 Liegenschaften.