Hälfte der Aktionäre wählen Aktiendividende bei Vonovia

Die Vonovia-Aktionäre konnten bereits das fünfte Jahr in Folge zwischen der Dividendenausschüttung in bar oder in Form neuer Aktien wählen. Innerhalb der Bezugsfrist hat sich jetzt rund die Hälfte der Aktionäre mit insgesamt 49,18 % der dividendenberechtigten Aktien für eine Ausschüttung in Form neuer Unternehmensanteile entschieden. Dies teilte das Unternehmen heute mit.

.

Dadurch verbleiben rund 470 Mio. Euro im Unternehmen. Es werden 9.370.028 neue Aktien ausgegeben. Mit dem Eintrag in das Handelsregister wird die Gesamtanzahl der Vonovia Aktien auf 575.257.327 Aktien steigen (+ 1,65 % Kapitalerhöhung).



Die Dividende für das vergangene Geschäftsjahr liegt bei 1,69 Euro je Aktie. Aufgrund des kontinuierlich gestiegenen operativen Ergebnisses („Group FFO“) seit dem Börsengang ist angesichts der stabilen Dividendenpolitik i. H. v. rund 70 % des Group FFO auch die Dividende bisher in jedem Jahr gestiegen. Dank der weiterhin stabil geplanten Ausschüttungsquote ist Vonovia zuversichtlich, dass bei einem steigenden Group FFO auch künftig wachsende Dividenden erzielt werden können.



Die neuen Aktien werden voraussichtlich am 21. Mai 2021 in die Depots der Aktionäre eingebucht. Die Zahlung der Bardividende und etwaiger Spitzenbeträge wird voraussichtlich am 19. Mai 2021 erfolgen.