„Die Grüne Mitte“ überzeugt im Prozess zum “GemeinschaftsWerk Flingern“

Jüngst wurde über das finale Ergebnis des kooperativen Planverfahrens „GemeinschaftsWerk Flingern“ zur Zukunft des B8-Centers entschieden. Das Empfehlungsgremium hat dem Stadtrat „Die Grüne Mitte“ als Basis für die Bauleitplanung und die weiteren Beratungen in den kommunalen Gremien empfohlen.

.