DIC Asset schließt Kapitalerhöhung ab

Die DIC Asset AG hat ihre gestern angekündigte Kapitalerhöhung durch Ausgabe von bis zu 6.857.774 neuen Aktien um bis zu 9,49 % aus genehmigtem Kapital erfolgreich abgeschlossen. Der Gesellschaft fließt aus der Kapitalerhöhung ein Bruttoemissionserlös von ca. 110 Euro Millionen zu.

Insgesamt wurden 6.857.774 neue Aktien zu einem Preis von 16,00 Euro platziert. Die zur Deutsche Immobilien Chancen-Gruppe gehörende TTL Real Estate GmbH und die RAG-Stiftung haben 2.336.248 bzw. 685.777 neue Aktien im Rahmen des Platzierungsverfahrens erworben. Die neuen Aktien tragen dieselben Rechte wie die bestehenden Aktien und sollen zum Handel am regulierten Markt sowie gleichzeitig zum Teilbereich des regulierten Markts mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen werden. Der erste Handelstag der neuen Aktien ist voraussichtlich der 24. Januar 2020. Settlement erfolgt voraussichtlich am 24. Januar 2020.



Der Vorstand der Gesellschaft hatte gestern mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, das Grundkapital durch Ausgabe von bis zu 6.857.774 neuen Aktien um bis zu 9,49 % zu erhöhen. Das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre war ausgeschlossen. Die neuen Aktien tragen dieselben Rechte wie die bestehenden Aktien und sollen prospektfrei zum Handel am regulierten Markt sowie gleichzeitig zum Teilbereich des regulierten Markts mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen werden.



Die Gesellschaft beabsichtigt, den erwarteten Nettoerlös aus dem Angebot für die weitere Wachstumsstrategie der Gesellschaft, insbesondere zur Finanzierung der Ankäufe im Commercial Portfolio, und für allgemeine Unternehmenszwecke zu nutzen.