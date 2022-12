Die Developer feiern Richtfest für Opus in Krefeld

Am 1. Dezember wurde nach nur sieben Monaten Bauzeit im Beisein von Frank Meyer (Oberbürgermeister der Stadt Krefeld), Marcus Beyer (Planungsdezernent der Stadt Krefeld), Thomas Becker (Geschäftsführer des Jobcenters Krefeld) und Stefan Mühling (Geschäftsführer des Projektentwicklers Die Developer) im feierlichen Rahmen das Richtfest für das Projekt Opus am Willy-Brandt-Platz in direkter Nachbarschaft zum Hauptbahnhof gefeiert.

