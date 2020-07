Deutsche Reihenhaus mit erstem Projekt in Dorsten

Die Deutsche Reihenhaus AG baut zum ersten Mal in Dorsten. Auf einem rund 10.500 m² großen Grundstück entstehen im Wohnpark „Glück Auf“ Eigenheime in serieller Bauweise. Der Kölner Bauträger investiert in dieses Projekt 9,5 Millionen Euro. Die Bauarbeiten beginnen in den kommenden Wochen. Anfang 2022 soll der Wohnpark komplett fertiggestellt sein.

An der Glück-auf-Straße 33 entstehen 14 Häuser mit 120 m² Wohnfläche sowie 19 Häuser mit 145 m² Wohnfläche. „Vor rund zehn Jahren haben wir unseren ersten Wohnpark in der Region Rhein-Ruhr in Marl fertiggestellt. 1900 Mal hat die Deutsche Reihenhaus seitdem in diesem Gebiet Menschen ins eigene Zuhause gebracht. Unser Unternehmen will deutschlandweit der günstigste Anbieter für Wohneigentum im Neubau sein. Mit dieser Qualität machen wir nun zum ersten Mal in Dorsten jungen Familien ein Angebot für ein Eigenheim“, kommentiert Vorstandsvorsitzender Carsten Rutz.



Viertes Projekt in Berlin

Bereits Ende Juni enthüllte das Unternehmen Pläne für den vierten Wohnpark in Berlin. Auf einem rund 7.000 m² großen Grundstück sollen im Wohnpark „Havelstrand“ am Kladower Damm in Gatow zwölf Eigenheime in serieller Bauweise entstehen. Der Kölner Bauträger investiert in dieses Projekt 6,5 Millionen Euro. Die Bauarbeiten beginnen im vierten Quartal dieses Jahres. In der ersten Jahreshälfte 2022 soll der Wohnpark komplett fertiggestellt sein.



„Mit diesem attraktiven Projekt mit eigenem Strandabschnitt bauen wir unsere Aktivitäten in Berlin und der Region aus. Durch den exklusiven Zugang zum Havelstrand entsteht hier eine wertvolle Nachbarschaft, bei der die Aufenthaltsqualität drinnen und draußen für die neuen Eigenheimbesitzer außergewöhnlich hoch ist“, erklärt Rutz.