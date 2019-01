Blue Estate GmbH holt sich Michael Hoffmann und Uwe Jaggy

Seit dem 1. Januar sind Michael Hoffmann und Uwe Jaggy als weitere geschäftsführende Gesellschafter bei der Blue Estate GmbH mit an Bord. Sie unterstützen damit die beiden geschäftsführenden Gesellschafter Axel Ramsperger und Götz Heimerdinger. Mit dieser Neuaufstellung werden die strategischen Weichen für die Zukunft gestellt. Das Angebotsspektrum wird verbreitert, außerdem will sich die Blue Estate so für die mittel- bis langfristigen Veränderungen durch den technologischen und gesellschaftlichen Wandel positionieren.

.

„Wir sind sehr froh, mit Uwe Jaggy den Ausbau der Sparte Projektentwicklung anzugehen. Ein im Markt herausragend verknüpfter Profi wird uns hier mit seiner Erfahrung auf ein neues Level bringen“, so Axel Ramsperger.



Uwe Jaggy ist 51 Jahre alt und nach zwei abgeschlossenen betriebswirtschaftlichen Studiengängen an der Berufsakademie Stuttgart und an der FH Nürtingen zur Immobilienwirtschaft gekommen. Berufliche Stationen waren die Landesbank Baden-Württemberg, die Philipp Holzmann AG und seit mehr als 21 Jahren der Strabag-Konzern. Dort war er in verschiedenen Funktionen und süddeutschen Regionen für die Projektentwicklung verantwortlich. Als Direktionsleiter und Mitglied der Geschäftsleitung war Herr Jaggy zuletzt für den Bereich Stuttgart der Strabag Real Estate GmbH tätig und verantwortete Projekte wie das Milaneo in Stuttgart, das Terminal 11 in Böblingen oder die Donnersberger Höfe in München.



Michael Hoffmann ist 43 Jahre alt und hat Wirtschaftswissenschaften an der Universität Hohenheim studiert. Schon während des Studiums hat er sich im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologie sowie der Existenzgründungsberatung selbständig gemacht. Von 2003 bis 2007 war er bei der E&G Immobilien Management GmbH u.a. zuständig für die Niederlassung Reutlingen/Tübingen. Während dieser Zeit hat er berufsbegleitend seinen Diplom-Immobilienökonom an der ADI absolviert. Seit Herbst 2007 ist er bei der Blue Estate GmbH, seit 2015 zusätzlich Geschäftsführer der SWB Immowert GmbH.