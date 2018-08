ADAC Customer Service mietet 1.800 m² am Grugaplatz in Essen

Die Aik Immobilien-Investmentgesellschaft mbH, begleitet von Cubion Immobilien AG hat einen Mietvertrag über rund 1.800 m³ Bürofläche in Essen Rüttenscheid vis à vis der Messe Essen abgeschlossen. Neuer Mieter am Grugaplatz 2-4 wird die ADAC Customer Service GmbH, die in dem Gebäude ein Kundencenter für die Mitgliederbetreuung einrichtet.

Die hervorragende Lage mitten in Rüttenscheid und gegenüber der Messe Essen sowie eine gute technische Gebäudeausstattung waren unter anderem mit ausschlaggebend für die Anmietung, so das Maklerhaus. Ziel sei es gewesen, ein Gebäude zu mieten, welches die Möglichkeit der Schaffung eines modernen Arbeitsumfeldes bietet und sich darüber hinaus in einer infrastrukturell guten Lage befindet. Die Immobilie wird aktuell umfassend modernisiert. Erst im Frühjahr hatte Regus für seine Co-Working-Sparte einen Mietvertrag über 1.500 m² in der ehemaligen Ista-Zentrale abgeschlossen [wir berichteten]. Mit dem Abschluss der Modernisierung wird zum Herbst 2018 gerechnet. Cubion war sowohl für den Vermieter als auch den Mieter beratend tätig.