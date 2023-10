Diconium wechselt Bürostandort innerhalb Berlins

Das IT-Unternehmen Diconium zieht innerhalb Berlins um. Aktuell nutzt der Dienstleister eine Fläche in der Mollstraße 1 in der Nähe zum Alexanderplatz, künftig wird er in der Skalitzer Straße 126 in Berlin-Kreuzberg ansässig sein. In dem Neubau mit insgesamt rund 9.000 m² Bürofläche wird das Unternehmen eine Fläche von rund 3.000 m² nutzen. Es handelt sich um die erste Bürovermietung in dem Objekt; Eigentümer ist die Ideal Versicherung. Der Umzug ist für die erste Jahreshälfte 2024 vorgesehen. JLL hat den Mieter exklusiv beraten.

.