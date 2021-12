DIC vermietet 11.400 m² in Frankfurt, Eschborn und Halle

Die DIC Asset AG vermeldet zwei weitere Vermietungserfolge im Drittgeschäft für institutionelle Investoren in Frankfurt und Eschborn. Zudem konnte ein Vertrag über eine Neuvermietung im Eigenbestand in Halle abgeschlossen werden. Insgesamt konnte die DIC Mietverträge für über 11.400 m² zum Abschluss bringen.

Zu Jahresbeginn wurde bereits bekanntgegeben, dass die Stadt Frankfurt rund 7.600 m² in der Büroimmobilie Palazzo Fiorentino für eine Behörde neu angemietet hat [wir berichteten]. Die DIC hat mit dieser Behörde nun einen weiteren Mietvertrag über die restlichen Flächen des rund 10.900 m² umfassenden Objekts in der Gerbermühlstraße 3-5 abgeschlossen. Damit ist die Immobilie, die sich in einem offenen Spezial-AIF mit Fokus auf Büro befindet, wieder vollständig vermietet. Die Behörde startet im Sommer 2022 nach Abschluss der aktuell noch laufenden Modernisierungsarbeiten an ihrem neuen Standort den Publikumsverkehr.



In der Multi-Tenant-Immobilie Loftwerk im Helfmann-Park 7 in Eschborn haben die Vermietungsteams von DIC eine Anschlussvermietung mit einem langjährigen Mieter aus der Medizintechnik-Branche über rund 3.900 m² erreicht. Die Immobilie befindet sich in einem Spezial-AIF der „Office Balance“-Reihe der DIC.



In der Einzelhandelsimmobilie Neustadt Centrum in der Neustädter Passage 17d in Halle an der Saale hat die DIC 4.200 m² Kinofläche für eine Laufzeit von 10 Jahren neu vermietet. Das Einkaufszentrum mit einer Gesamtfläche von 30.700 m² ist nach nur kurzem Leerstand wieder nahezu voll vermietet. Die Neueröffnung des Filmtheaters mit insgesamt 1.650 Sitzplätzen verteilt auf acht voll klimatisierte Kinosäle ist noch für dieses Jahr geplant.