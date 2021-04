DIC übernimmt Mercedes-Benz-Center von TPG für 71 Mio.

Die DIC Asset AG hat im Zuge einer Off Market-Transaktion das Mercedes-Benz-Center in Köln von TPG Real Estate, die das Center rund ein Jahr im Bestand hatten. Der neue Eigentümer zahlt gut 71 Mio. Euro (GIK) für die Flagship-Immobilie, die vollständig durch die Daimler AG genutzt wird.

.

TPG Real Estate hatte das 2006 fertiggestellte Mercedes-Benz-Center Ende 2019 von EQT als Teil des Technologie Parks erworben [wir berichteten]. Das Büro-Center in der Mercedes-Allee 1 ist Sitz der Geschäftsleitung der Mercedes-Benz-Niederlassungen Köln/Leverkusen und verfügt über insgesamt rund 34.600 m² Mietfläche. Das hybrid genutzte Gebäude mit vier Obergeschossen und zwei Untergeschossen verfügt über State-of-the-Art-Ausstellungsflächen, Büro-, Konferenz- und Gastronomieflächen sowie über Werkstätten. Weiterhin gibt es über 400 Stellplätze. Neben dem Verkauf von Neu- und Gebrauchtwagen sind an dem Standort auch weitere, zahlreiche Angebote wie beispielsweise der Großkundenverkauf, ein AMG Performance Center und Servicedienstleistungen gebündelt. Der Mietvertrag läuft bis Ende 2025 (4,7 Jahre) und hat zwei Verlängerungsoptionen für jeweils 5 Jahre. Die Bruttomietrendite bezogen auf den Kaufpreis ohne Nebenkosten beträgt über 7%.



Das Objekt liegt im Teilmarkt Ehrenfeld/Braunsfeld und verfügt über eine sehr gute Anbindung. Der Teilmarkt hat sich als Wirtschaftscluster für Technik und Automotive etabliert und zeigt hohe Entwicklungspotenziale. In unmittelbarer Nachbarschaft entfalten sich derzeit vielfältige Projektentwicklungsaktivitäten. Darüber hinaus gibt es Bestrebungen der Stadt Köln, den Stadtteil zu einem zukunftsfähigen Standort für Wohnen und Arbeiten weiterzuentwickeln und hierfür in den nächsten Jahren auch neues Baurecht zu schaffen.



„Der Teilmarkt Ehrenfeld/Braunsfeld gehört zu den am stärksten nachgefragtesten Teilmärkten in Köln. Durch die in unmittelbarer Umgebung zu dem Objekt befindlichen Quartiers- und Büroprojektentwicklungen wird sich die positive Lageentwicklung in den kommenden Jahren nochmals verstärken. Dadurch ergeben sich für das Mercedes-Benz-Center vielfältige Chancen.“, so Christian Sauer, Head of Capital Markets NRW bei Colliers, der die Transaktion begleitet hat.



„Mit dem Ankauf des Mercedes-Benz-Centers ist uns ein weiterer Transaktions-Coup gelungen. Mit diesem Zukauf für unseren Eigenbestand generieren wir unmittelbar attraktive Miet-Cashflows und positionieren uns in einem dynamischen Umfeld im Kölner Westen, dessen weitere Entwicklung wir in den nächsten Jahren mit den wichtigen Akteuren vor Ort gestalten werden“, kommentiert Sonja Wärntges, die Vorstandsvorsitzende der DIC Asset AG.