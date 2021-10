DIC trennt sich von Bochumer Immobilien für 73 Mio. Euro

Die DIC Asset AG trennt sich für 73 Mio. Euro von einem Bochumer Portfolio. Die drei verkauften gemischt genutzten Immobilien gingen in zwei separaten Transaktionen an die Bowag Grundbesitz sowie an die Wohninvest Gruppe.

.

Aus dem Bestandsportfolio (Commercial Portfolio) verkaufte die DIC Asset AG die beiden Objekte Castroper Straße 270-280 und Henry-Bessemer-Park (Bessemer Straße 85) an die Bowag Grundbesitz, ein Unternehmen der Bollmann Gruppe mit Sitz in Bochum.



Beim dritten Objekt handelt es sich um das Bochumer Fenster in der Massenbergstraße 9-13, das für den Spezialfonds DIC Office Balance III an die Wohninvest Gruppe verkauft wurde. „Das Bochumer Fenster ist ein sehr attraktives Objekt. Wir freuen uns auf die Entwicklung an diesem interessanten Standort“, so Wohninvest-Geschäftsführer Dominik Sikler.



Mit den Verkäufen steigt laut DIC das beurkundete Verkaufsvolumen aus beiden Segmenten Commercial Portfolio und Institutional Business auf rund 246 Mio. Euro. Bis zum Jahresende sind Verkäufe im Gesamtvolumen von rund 300 bis 400 Mio. Euro geplant.



Bei dem Verkauf der drei Immobilien war Brockhoff Invest beratend tätig.